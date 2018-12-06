МОК погрожує Росії відстороненням від літньої Олімпіади-2020 в Токіо

Вся справа в рішенні Московського міського суду, який на території РФ відновив бобслеїста Олександра Зубкова в статусі олімпійського чемпіона ігор у Сочі.

Олімпійський комітет Росії отримав офіційне повідомлення від Міжнародного олімпійського комітету з проханням сприяти і зробити необхідні юридичні заходи для того, щоб забезпечити приведення у виконання рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) від 23 квітня 2018 року про позбавлення бобслеїста Олександра Зубкова титулу Олімпійського чемпіона.

Повідомлення на адресу ОКР направлено у зв'язку з постановою Московського міського суду від 21 листопада 2018 року, який відновив колишнього спортмена, а нині президента Федерації бобслею Росії в статусі олімпійського чемпіона Сочі-2014, повідомляється на офіційному сайті ОКР.

Олімпійський комітет Росії, дотримуючись законодавства Російської федерації і положення Олімпійської хартії МОК в частині забезпечення НОКом визнання і застосування Всесвітнього антидопінгового кодексу на території своєї країни, 5 грудня 2018 року подав апеляцію на рішення Московського міського суду, яке, в тому числі, порушує умови Конвенції про визнання і приведення у виконання іноземних арбітражних рішень (Нью-Йорк, 1958 р.).

У своїх діях ОКР виходить з того, що рішення CAS, навіть будучи визнаним нездійсненним на території Російської Федерації, не спричинить за собою скасування рішень і санкцій МОК, оскільки в принципі не може бути предметом перегляду російськими державними судовими інстанціями, включаючи Мосміськсуд, через відсутність юрисдикції останнього переглядати рішення, постановлені міжнародними третейським судом (арбітражем).

Також, якщо буде встановлено, що положення Олімпійської хартії МОК не виконуються на території Російської Федерації, це може спричинити за собою жорсткі санкції, аж до повного усунення російських спортсменів від участі в Олімпійських іграх у складі Олімпійської команди Росії і під прапором Російської Федерації вже на Іграх у 2020 р. в Токіо

Визначення Мосміськсуду створює передумови для невизнання рішень CAS і щодо виправданих 28 російських спортсменів – чемпіонів та призерів Олімпійських ігор 2014 р. в Сочі, оскільки при розгляді їх апеляцій та винесенні виправдувальних рішень CAS також застосовував передбачений Кодексом ВАДА принцип «відповідальності без вини».

Нарешті, рішення Мосміськсуду від 21 листопада поточного року може дати підстави засумніватися в тому, що в Російській Федерації дійсно визнаються основні принципи боротьби з допінгом у спорті, захищаються інтереси «чистих» спортсменів, дотримуються основні положення Олімпійської хартії і Всесвітнього антидопінгового кодексу.