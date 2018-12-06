Фуркад виграв першу індивідуальну гонку в сезоні, українець Семенов фінішував шостим

У топ-30 також потрапив українець Артем Прима.

П'ятиразовий олімпійський чемпіон Мартен Фуркад виграв першу індивідуальну гонку нового сезону Кубка світу. На етапі в Поклюці француз показав час 47:09,2, що на 4,2 секунди краще, ніж його найближчий переслідувач Йоханнес Кюн з Німеччини. Третім став австрієць Сімон Едер.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Кращим серед українців був Сергій Семенов, який з відставанням у 45 секунд від лідера показав шостий результат. У топ-30 потрапив також Артем Прима.

О 15:10 за київським часом в Поклюці пройде жіноча індивідуальна гонка.

Кубок світу.

Поклюка (Словенія). Індивідуальна гонка. Чоловіки

1. Мартен Фуркад, Франція (0+0+0+0) 47:09,2

2. Йоханнес Кюн, Німеччина (0+0+0+0) +4,2

3. Симон Едер, Австрія (0+0+0+0) +19,7

...

6. Сергій Семенов, УКРАЇНА (0+0+0+0) +45,0

21. Артем Прима, УКРАЇНА (1+0+1+0) +2:23,6

31. Артем Тищенко, УКРАЇНА (0+0+0+0) +3:04,4

74. Віталій Кільчицький, УКРАЇНА (0+2+0+1) +5:41,9