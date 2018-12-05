этот материал доступен на русском

Збірна України з футзалу двічі зіграла внічию в товариських матчах з Португалією

23:33, 05 грудня 2018
Інше
155 0
Збірна України двічі зіграла внічию з командою Португалії / facebook.com/UKRAINEFUTSAL

Матчі у місті Ріо-Майор завершилися з рахунком 2:2 (напередодні) і 0:0 (сьогодні), повідомляється на офіційній сторінці Асоціації футзалу України у Facebook.

Матч, що пройшов у вівторок був набагато більш результативним і цікавим для глядачів. Українці програвали по ходу матчу, але зуміли відігратися завдяки точним ударам Дмитра Сорокіна та Миколи Микитюка.

Сьогоднішній матч обійшовся без голів, а команди так і не виявили переможця міні-серії ігор.

Як повідомляв УНІАН, спочатку матчі повинні були пройти в Запоріжжі, але були перенесені в Португалію за взаємною домовленістю сторін через введення воєнного стану в окремих областях України.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #збірна України#футзал#збірна України товариські матчі