Збірна України з футзалу двічі зіграла внічию в товариських матчах з Португалією

Матчі завершилися з рахунком 2:2 і 0:0.

Збірна України з футзалу провела два товариських матчі в Португалії, в яких двічі зіграла внічию з національною командою цієї країни.

Матчі у місті Ріо-Майор завершилися з рахунком 2:2 (напередодні) і 0:0 (сьогодні), повідомляється на офіційній сторінці Асоціації футзалу України у Facebook.

Матч, що пройшов у вівторок був набагато більш результативним і цікавим для глядачів. Українці програвали по ходу матчу, але зуміли відігратися завдяки точним ударам Дмитра Сорокіна та Миколи Микитюка.

Сьогоднішній матч обійшовся без голів, а команди так і не виявили переможця міні-серії ігор.

Як повідомляв УНІАН, спочатку матчі повинні були пройти в Запоріжжі, але були перенесені в Португалію за взаємною домовленістю сторін через введення воєнного стану в окремих областях України.