Віце-президент Міжнародного союзу біатлоністів повідомив про погрози з боку російських чиновників

Загрози пов'язані з позицією функціонера по розслідуванню застосування допінгу в російському спорті.

Віце-президент Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) Іржі Гамза повідомив про погрози на свою адресу з боку російських чиновників.

Про це повідомляє Радіо Свобода, посилаючись на інтерв'ю чеському виданню Lidové noviny, в якому Іржі Гамза заявив, що загрози пов'язані з його позицією по розслідуванню застосування допінгу в російському спорті.

Читайте такожМіжнародний союз біатлоністів обрав нового голову - жорсткого противника допінгу

Гамза неодноразово називав заходи союзу біатлоністів з вирішення проблеми допінгу недостатніми і вимагав не допускати Росію до змагань. Зокрема, Гамза критикував президента союзу Андерса Бессеберга, якого ЗМІ підозрюють в отриманні хабара за приховування позитивних допінг-проб російських біатлоністів.

В даний час Міжнародний союз біатлоністів розслідує застосування допінгу чотирма російськими спортсменами. Справу завели на підставі допінг-проб, узятих в період з 2012-го по 2015 рік.

Згідно з незалежною доповіддю Всесвітнього антидопінгового агентства, під час Олімпіади в Сочі в Росії діяла система державної підтримки допінгу. У грудні 2017 року Міжнародний олімпійський комітет відсторонив збірну Росії від участі в зимовій Олімпіаді-2018 у Південній Кореї.

Російським спортсменам, які довели, що не застосовували допінг, дозволили змагатися під нейтральним прапором. Кремль визнав провал російської антидопінгової системи, але участь чиновників і спецслужб у підміні проб влади РФ заперечують.