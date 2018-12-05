Чотири українки можуть гарантовано виступити на Australian Open

Жодного представника України в чоловічому одиночному розряді у списку учасників основного турніру немає.

Згідно з рейтингом за 3 грудня, який є відсічкою в основну сітку Відкритого чемпіонату Австралії, у Мельбурні зіграють чотири наші тенісистки.

У список потрапили Еліна Світоліна (рейтинг WTA - №4), Леся Цуренко (№27), Даяна Ястремська (№58) і Катерина Козлова (№97), повідомляє Великий теніс України.

В альтернативному списку на потрапляння в основу, який через два тижні стане заявочним листом кваліфікації, знаходяться ще чотири українки - Ангеліна Калініна, Марта Костюк, Катерина Бондаренко і Катаріна Завацька.

Захищеним рейтингом в основній сітці в цьому році скористаються: Тімеа Бачинськи (#23), Лаура Зігемунд (#32) і Бетані Маттек-Сендс (#90).

Що стосується чоловічого рейтингу, то ніхто з українців не потрапляє в основну сітку. Лише Сергій Стаховський потрапляє в альтернативний список і може претендувати на участь у кваліфікаційному турнірі.

Матчі основної сітки Australian Open стартують 14 січня, а відбірковий турнір пройде з 8 по 11 січня 2019 року.