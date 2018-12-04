Гімнаста Олега Верняєва вдесяте визнано найкращим спортсменом місяця в Україні

«Срібло» планетарного форуму Олега Верняєва стало найвищим досягненням серед українських спортсменів в олімпійських видах програми

Олімпійського чемпіона зі спортивної гімнастики Олега Верняєва вдесяте визнано найкращим спортсменом місяця в Україні.

Звання найкращого тренера листопада отримує його незмінний особистий наставник Геннадій Сартинський, повідомляє офіційний сайт Національного олімпійського комітета.

Підводячи підсумки спортивного місяця Експертна комісія Національного олімпійського комітету України відзначила високі здобутки українських спортсменів на чемпіонатах світу з боксу, важкої атлетики, карате, спортивної гімнастики, але саме «срібло» планетарного форуму Олега Верняєва стало найвищим досягненням в олімпійських видах програми.

На світовій першості в Досі (Катар) досвідчений гімнаст після кількамісячної перерви у тренуваннях і змаганнях у зв'язку з травмами, операціями та непростим процесом відновлення після них, чудово виконавши у фіналі вправ на брусах свою комбінацію, виборов звання віце-чемпіона світу.

Окрім того, в листопаді не було рівних Верняєву у вправах на брусах на змаганнях Кубка світу в Котбусі (Німеччина), де він здобув медаль найвищого гатунку.

Відзначимо, отримавши звання найкращого спортсмена місяця, Олег знову наздогнав за кількістю цих нагород титуловану фехтувальницю Ольгу Харлан. Відтепер в активі Ольги і Олега – по десять високих нагород Національного олімпійського комітету.