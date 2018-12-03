У Києві відбудеться міжнародний турнір зі змішаних бойових мистецтв WWFC 13

Головна ММА подія року в Україні відбудеться 15 грудня.

15 грудня 2018 року в київському Палаці Спорту пройде професійний турнір по змішаним бойовим мистецтвам WWFC 13. Організатором турніру є міжнародний ММА-промоушен World Warriors Fighting Championship.

В рамках турніру відбудеться 9 поєдинків за участю бійців з України, Франції, Польщі, Бразилії, Австрії, Швейцарії, Азербайджану, Молдови та Білорусі, повідомили УНІАН організатори турніру.

Головна подія вечора – перший захист чемпіонського пояса Романа Долідзе. 30-річний уродженець Грузії на турнірі WWFC 13 проведе поєдинок проти поляка Михайла Пастернака.

У претендента на титул Михайла Пастернака в послужному списку хороший особистий рекорд: 13 перемог у 16 поєдинках. Поляк останній раз виходив у гексагон в березні 2018 року на турнірі Krwawy Sport 1 в Саутгемптоні (Англія), в якому переміг співвітчизника Іренеуша Чолєва.

У Романа Долідзе немає поразок у професійній кар'єрі – 5 поєдинків завершив достроково, переважно в першому раунді. 16 червня 2018 року на турнірі WWFC 11 завоював титул чемпіона світу в напівважкій вазі за версією WWFC, нокаутувавши у другому раунді славетного бразильця Едера де Соузу (15-6).

Підготовку до першого захисту титулу Роман Долідзе проходив в одній з кращих тренувальних баз ММА в світі – Jackson Wink MMA Academy в Альбукеркі, США. Тренувальний збір проводив спільно з Джоном Джонсом, колишнім чемпіоном UFC у напівважкій вазі (2011-2015 і 2017 роках).

«Завжди з повагою ставлюся до опонентів. Михайло Пастернак володіє навичками, як боротьби, так і ударної техніки. До того ж, у нього хороші антропометричні дані. Готовий до всього, що мені може запропонувати Пастернак. Думаю, бій не триватиме всю дистанцію», – прокоментував майбутній поєдинок Роман Долідзе.

Також, на турнірі WWFC 13 у претендентському поєдинку за право битися за звання чемпіона у напівважкій вазі, зійдуться досвідчений представник Франції Малик «Зірка» Мерад і українець Ігор «Дуеліст» Потєря.

Малік Мерад у професійній кар'єрі провів 39 поєдинків і здобув 23 перемоги. Француз виступав у Bellator, АСВ, Fight Nights Global, CWFC та інших ММА-організаціях, а останній бій провів у жовтні 2017 року.

У теж час 22-річний киянин Ігор Потєря в 2018 році вже встиг провести 6 професійних поєдинків і у всіх з них, щоб здобути перемогу. В інтерв'ю YouTube-каналу ліги WWFC українець впевнено стверджує, що нокаутує іменитого француза: «Планую показати шоу і викластися повністю в поєдинку. Розраховую на підтримку Палацу спорту! Раджу прийти і подивитися, як я «вирублю» Маліка Мерада!»