Українка Яремчук перемогла у бігу по шосе на 10 км на турнірі в Італії
14:04, 03 грудня 2018Інше
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Софія Яремчук фінішувала першою з результатом 33 хвилини 11 секунд.
Софія Яремчук / uaf.org.ua
В італійському Фьюмічіно поблизу Риму пройшли змагання з бігу по шосе на 10 км під назвою Best Woman.
Українка Софія Яремчук з результатом 33 хвилини 11 секунд фінішувала першою. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.
Італійка Фатна Марауі зайняла друге місце (33 хвилини 52 секунди), а її співвітчизниця Маргеріта Маньяні замкнула трійку (34 хвилини 2 секунди).
Як повідомляв УНІАН, Київ може увійти до числа претендентів на проведення командного чемпіонату Європи-2021 з легкої атлетики.
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