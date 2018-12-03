Українка Яремчук перемогла у бігу по шосе на 10 км на турнірі в Італії

Софія Яремчук фінішувала першою з результатом 33 хвилини 11 секунд.

В італійському Фьюмічіно поблизу Риму пройшли змагання з бігу по шосе на 10 км під назвою Best Woman.

Українка Софія Яремчук з результатом 33 хвилини 11 секунд фінішувала першою. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.

Італійка Фатна Марауі зайняла друге місце (33 хвилини 52 секунди), а її співвітчизниця Маргеріта Маньяні замкнула трійку (34 хвилини 2 секунди).

Як повідомляв УНІАН, Київ може увійти до числа претендентів на проведення командного чемпіонату Європи-2021 з легкої атлетики.