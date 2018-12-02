Жіноча збірна України з гандболу обіграла Ізраїль у відборі на ЧС-2019
18:43, 02 грудня 2018Інше
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В останньому матчі відбіркового квартету Словаччина зійдеться з Косово.
Жіноча збірна України виграла матч відбору ЧС-2019 у команди Ізраїлю / handball.net.ua
Гандболістки збірної України завдали поразки команді Ізраїлю в заключному матчі першого раунду кваліфікації чемпіонату світу-2019.
Поєдинок відбіркової групи 1 Україна - Ізраїль у словацькому місті Шаля завершився з рахунком 35:25 (23:11) на користь "синьо-жовтих".
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В останньому матчі квартету Словаччина зійдеться з Косово.
Турнірне становище: Словаччина - 4 очки (після 2-х ігор), Україна - 4 (3), Ізраїль - 2 (3), Косово - 0 (2).
У плей-офф кваліфікації чемпіонату світу вийдуть переможці чотирьох відбірних груп, а також найкраща збірна серед команд, які у своїх квартетах фінішують другими.
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