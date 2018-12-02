Збірна України провалилася в змішаній естафеті на етапі Кубку світу з біатлону в Поклюці
17:05, 02 грудня 2018Інше
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Українці прийшли до фінішу лише дев'ятими.
Biathlonworld
2 грудня в Поклюці на першому етапі Кубка світу пройшла змішана естафета. Перемогу здобула Франція.
Україну представляли Віта Семеренко, Олена Підгрушна, Сергій Семенов, Артем Прима. Наша команда посіла 9-е місце.
1. Франція - (0 + 5) 1: 10: 02,8
2. Швейцарія - (0 + 9) 38,7
3. Італія - (1 + 8) 52,1
4. Росія - (0 + 6) 1: 17,3
5. Фінляндія - (1 + 11) 1: 30,9
6. Норвегія - (0 + 7) 1: 51,1
7. Німеччина - (2 + 11) 2: 03,9
8. Швеція - (1 + 11) 2: 15,4
9. УКРАЇНА - (0 + 5) 2: 21,0
Як повідомляв УНІАН, сьогодні український дует Артем Тищенко - Анастасія Меркушина завоював бронзову нагороду у змішаній одиночній естафеті на першій гонці Кубка світу-2018/2019 в словенській Поклюці.
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