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Збірна України провалилася в змішаній естафеті на етапі Кубку світу з біатлону в Поклюці

17:05, 02 грудня 2018
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Biathlonworld

Україну представляли Віта Семеренко, Олена Підгрушна, Сергій Семенов, Артем Прима. Наша команда посіла 9-е місце.

1. Франція - (0 + 5) 1: 10: 02,8

2. Швейцарія - (0 + 9) 38,7

3. Італія - ​​(1 + 8) 52,1

4. Росія - (0 + 6) 1: 17,3

5. Фінляндія - (1 + 11) 1: 30,9

6. Норвегія - (0 + 7) 1: 51,1

7. Німеччина - (2 + 11) 2: 03,9

8. Швеція - (1 + 11) 2: 15,4

9. УКРАЇНА - (0 + 5) 2: 21,0

Як повідомляв УНІАН, сьогодні український дует Артем Тищенко - Анастасія Меркушина завоював бронзову нагороду у змішаній одиночній естафеті на першій гонці Кубка світу-2018/2019 в словенській Поклюці.

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Теги: #Кубок світу з біатлону-2018/2019