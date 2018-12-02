Медаль України в першій гонці: біатлоністи Тищенко і Меркушина виграли бронзу в суперміксті на Кубку світу

Протягом усієї гонки українська пара була в групі лідерів.

У першій офіційній гонці сезону на Кубку світу з біатлону в Поклюці (Словенія) збірна України завоювала бронзу. Українська команда в складі Анастасії Меркушіної і Артема Тищенко в одиночній змішаній естафеті посіла третє місце.

Протягом всієї гонки українська пара була в групі лідерів, в першу чергу, за рахунок швидкої і точної роботи на вогневих рубежах. Лише на останній стрільбі стоячи Артем Тищенко здригнувся і допустив промах останнім пострілом, тим не менш, це не завадило нашій команді піднятися на п'єдестал пошани.

Перемогу в гонці здобула норвезька пара Текла Брюн-Лі і Ларc Хельге Біркланд, а друге місце завоювали австрійці Ліза Тереза ​​Хаузер і Симон Едер.

Кубок світу. Поклюка, Словенія. Одиночна змішана естафета:

1. Норвегія (0 + 4) 38: 26,7

2. Австрія (0 + 5) +8,5

3. УКРАЇНА (0 + 1) +20,7

4. Франція (1 + 9) +30,3

5. Швеція (0 + 10) +35,5

6. Канада (0 + 10) +37,8