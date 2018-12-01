Жіноча збірна України з гандболу втратила шанси на вихід на чемпіонат світу

Словаччина обіграла Ізраїль в матчі відбіркового турніру, в той час як українських дівчат влаштовувала лише перемога Ізраїлю..

Жіноча гандбольна збірна Словаччини в матчі відбіркового турніру до ЧС-2019 обіграла Ізраїль, тим самим забезпечивши собі вихід в наступну стадію.

Словацькі спортсменки ще в першій половині зустрічі забезпечили собі 4 пункти переваги - 11:7, і нічийний результат другого тайму дозволив їм здобути комфортну перемогу з підсумковим рахунком 24:20, повідомляє SportArena.

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Збірна України зберігала шанси на вихід в наступний раунд тільки в разі нічиєї або програшу команди Словаччини. Навіть у випадку рівності очок після наступного туру українські дівчата не пройдуть далі через поразку в особистій зустрічі.

Нагадаємо, чемпіонат світу в листопаді-грудні 2019-го року буде приймати Японія.