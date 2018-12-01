Жіноча збірна України з гандболу виграла другий матч відбору ЧС-2019

Українки мають мінімальні шанси на вихід у плей-офф відбіркового турніру.

Жіноча національна збірна України з гандболу виграла матч 2-го туру відбіркового турніру чемпіонату світу-2019, легко розгромивши команду Косово.

Гра завершилася з рахунком 44:19, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українки впродовж усього матчу володіли повною перевагою і вже після першого тайму мали різницю в "+16" - 23:7. Після перерви команда продовжувала нарощувати свою перевагу, довівши її до підсумкового "+25".

Тим не менш, команда зберігає примарні шанси на потрапляння в наступний етап відбору ЧС-2019. Напередодні українки програли ключову гру нинішнього етапу відбору ЧС-2019, поступившись команді Словаччини з рахунком 22:26. У той же час, дві інші команди - Косово та Ізраїлю - за рівнем гри набагато слабкіші дуету лідерів групи, України та Словаччини.

Останній матч групового етапу збірна України проведе проти команди Ізраїлю завтра, в неділю, 2 грудня.

Згідно з регламентом змагань у наступний раунд відбіркового турніру проходять переможці всіх чотирьох груп і найкраща з команд, що посіли друге місце.