Бєлкіна фінішувала третьою в спринті на етапі Кубка IBU - перший подіум України в сезоні

Надії не вистачило сил на останнє коло, аби поборотися за срібло.

У шведському Ідре завершилася спринтерська гонка етапу Кубку IBU, в якій 3-є місце посіла українка Надія Бєлкіна.

Це перший подіум українських біатлоністів в новому сезоні - 2018/19, повідомляє SportArena.

Слід відзначити, що українка могла поборотися й за срібло, проте Надії не вистачило сил на останнє коло.

Бєлкіна показала хорошу швидкострільність, до того ж закрила всі мішені, завдяки чому вийшла на останнє коло з другим результатом. Складний останній кілометр позбавив українки другого місця (вона багато програла і пропустила вперед німкеню Надін Хорхлре0, але все-таки дозволив їй фінішувати на подіумі. Перевага над четвертим місцем склала трохи більше двох секунд.

Абсолютною тріумфаторкою гонки стала шведка Елізабет Хегберг: чиста стрільба, найкраща швидкість на дистанції і відрив в 45 секунд на фініші над найближчою конкуренткою. Хегберг декласувала суперниць.

Знову хороше останнє коло видала Ольга Абрамова, завдяки чому втрималася в топ-20 та посіля 18-е місце (у першій гонці вона була шостою). Одразу під Абрамовою фінішувала Марія Кручова, якій не вистачило сил на останнє коло, аби зачепитися за топ-15.

Яна Бондар багато настріляла, через це опинилася на 41-му місці. У Бондар 10-й результат на дистанції, але одразу п’ять промахів. 40-е місце дісталося ще одній українці, Анні Кривонос, у неї, щоправда, лише один промах. Вікторія Дмитренко в пасьют не кваліфікувалася.

Результати гонки:

1. Елізабет Хегберг (Швеція, 0+0) 23:13.3

2. Надін Хорхлер (Німеччина, 1+0) +45.9

3. Надія Бєлкіна (Україна, 0+0) +53.2

4. Анастасія Морозова (Росія, 1+1) +55.7

5. Луіза Куммер (Німеччина, 0+1) +1:02.3

6. Рагнхільд Фемстейневік (Норвегія, 2+0) +1:03.7

…

18. Ольга Абрамова (1+0) +1:37.5

19. Марія Кручова (0+1) +1:41.3

40. Анна Кривонос (1+0) +2:43.7

41. Яна Бондар (4+1) +2:47.2

68. Вікторія Дмитренко (1+3) +5:15.9