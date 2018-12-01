Бєлкіна фінішувала третьою в спринті на етапі Кубка IBU - перший подіум України в сезоні
У шведському Ідре завершилася спринтерська гонка етапу Кубку IBU, в якій 3-є місце посіла українка Надія Бєлкіна.
Це перший подіум українських біатлоністів в новому сезоні - 2018/19, повідомляє SportArena.
Слід відзначити, що українка могла поборотися й за срібло, проте Надії не вистачило сил на останнє коло.
Бєлкіна показала хорошу швидкострільність, до того ж закрила всі мішені, завдяки чому вийшла на останнє коло з другим результатом. Складний останній кілометр позбавив українки другого місця (вона багато програла і пропустила вперед німкеню Надін Хорхлре0, але все-таки дозволив їй фінішувати на подіумі. Перевага над четвертим місцем склала трохи більше двох секунд.
Абсолютною тріумфаторкою гонки стала шведка Елізабет Хегберг: чиста стрільба, найкраща швидкість на дистанції і відрив в 45 секунд на фініші над найближчою конкуренткою. Хегберг декласувала суперниць.
Знову хороше останнє коло видала Ольга Абрамова, завдяки чому втрималася в топ-20 та посіля 18-е місце (у першій гонці вона була шостою). Одразу під Абрамовою фінішувала Марія Кручова, якій не вистачило сил на останнє коло, аби зачепитися за топ-15.
Яна Бондар багато настріляла, через це опинилася на 41-му місці. У Бондар 10-й результат на дистанції, але одразу п’ять промахів. 40-е місце дісталося ще одній українці, Анні Кривонос, у неї, щоправда, лише один промах. Вікторія Дмитренко в пасьют не кваліфікувалася.
Результати гонки:
1. Елізабет Хегберг (Швеція, 0+0) 23:13.3
2. Надін Хорхлер (Німеччина, 1+0) +45.9
3. Надія Бєлкіна (Україна, 0+0) +53.2
4. Анастасія Морозова (Росія, 1+1) +55.7
5. Луіза Куммер (Німеччина, 0+1) +1:02.3
6. Рагнхільд Фемстейневік (Норвегія, 2+0) +1:03.7
…
18. Ольга Абрамова (1+0) +1:37.5
19. Марія Кручова (0+1) +1:41.3
40. Анна Кривонос (1+0) +2:43.7
41. Яна Бондар (4+1) +2:47.2
68. Вікторія Дмитренко (1+3) +5:15.9