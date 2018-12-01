Україна подала заявку на проведення ЧС з водних видів спорту в 2025 або 2027 році

В країні потрібно побудувати сучасний 50-метровий басейн.

Міжнародна федерація водних видів спорту опублікувала список країн-претендентів на проведення чемпіонату світу-2025 і 2027 років.

Серед списку країн є і Україна, щоправда конкретне місто в заявці відсутнє, повідомляється на офіційному сайті організації.

Україна претендує на проведення турніру поряд з Австралією (Мельбурн), Китаєм (без міста), Угорщиною (Будапешт), Росією (Казань), Сербією (Белград) та США (Грінсборо, Північна Кароліна).

Країни-організатори турніру буду визначені FINA 11 липня 2019 року.

Як повідомляв УНІАН, Київ проводив чемпіонат Європи-2017 та юніорський чемпіонат світу-2018 зі стрибків у воду.

Для проведення чемпіонату світу з водних видів спорту в столиці чи іншому місті, де буде проводитися турнір, необхідно побудувати сучасний 50-метровий басейн з місткими трибунами для проведення змагань з плавання, синхронного плавання та водного поло.