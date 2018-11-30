Вікторія Мотричко та Ігор Кірзнер вибороли золото чемпіонату України-2018 з шашок-100

Мотричко стала чемпіонкою України достроково, за тур до фінішу змагань.

У Херсоні завершився Чемпіонат України з шашок-100 у класичній програмі.

У жінок, незважаючи на високий рівень суперників, звання чемпіонки України , достроково за тур до фінішу завоювала міжнародний гросмейстер з Одеси Вікторія Мотричко, повідомили УНІАН в Федерації шашок України.

На другому місці досвідчений гросмейстер з Івано-Франківська Ольга Балтажи і на третьому Ірина Чебукіна з Харкова.

У чоловіків чемпіоном України став міжнародний гросмейстер Ігор Кірзнер із Запоріжжя.На другому місці Сергій Компанець з Києва і на третьому Василь Пікіняр з Вінниці

Особисті змагання Чемпіонату України продовжили ще два вида програми, які триватимуть до 2 грудня 2018 року. Спостерігати за грою провідних українских майстрів шашок мають змогу прихильники цього виду спорту у Херсоні, в ДЮСШ з шахів і шашок Херсонської міської ради. Дорослі спортсмени визначають чемпіонів України серед чоловіків та жінок (окремо). Види програми – швидка і блискавична ігри.