НОК України виплачуватиме стипендії медалістам Юнацької Олімпіади та їхнім тренерам

Протягом року, відповідно до рішення Виконкому НОК, спортсмени та тренери отримають загалом близько 1 млн. грн.

Чемпіони та призери ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських ігор в аргентинському Буенос-Айресі, а також їхні наставники отримуватимуть стипендії від Національного олімпійського комітету України.

Протягом року, відповідно до рішення Виконкому НОК, спортсмени та тренери отримають загалом близько 1 млн. грн, повідомляє офіційний сайт НОК.

«Для Національного олімпійського комітету підтримка атлетів є пріоритетним завданням і наша політика встановлення і виплати стипендій – один із постійних кроків у цьому напрямку. Головна задача, яка стоїть перед країною та усіма спортивними організаціями, – зберегти і підтримати цю молодь, яка своїми досягненнями в Аргентині прославила Україну на увесь світ, щоб вже незабаром – у Токіо-2020, Парижі-2024 та Лос-Анджелесі-2028 - саме ці обдаровані юні атлети піднялися на олімпійський п’єдестал, і на честь їхніх перемог піднімався прапор і лунав гімн України», - зазначив президент НОК України Сергій Бубка.

Відзначимо, що починаючи з І Юнацьких Олімпійських ігор-2010 подібні стипендії Олімпійського комітету отримують усі медалісти ЮОІ та Європейських юнацьких олімпійських фестивалів.

Нагадаємо, в олімпійському Буенос-Айресі-2018 юні українські спортсмени здобули 23 медалі, 7 з яких найвищого ґатунку, 8 срібних та 8 бронзових нагород.