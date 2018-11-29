Біатлоністка Абрамова увійшла в шістку кращих жіночої спринтерської гонки Кубка IBU

Українка показала найкращий результат дня серед всієї збірної України - і чоловічої, і жіночої.

Кращий результат стартового дня нового сезону для українських біатлоністів – шосте місце Ольги Абрамової у спринті першого етапу Кубка IBU у шведському Ідре.

Для спортсменки, яка пропустила передсезонні змагання в Шушені, це була перша можливість серйозно «розбігтися». Звідси трохи менш висока швидкість, ніж та, до якої звикли у виконанні Абрамової. Але за рахунок відмінної стрільби стоячи, де Оля відпрацювала швидше за всіх суперниць, а також швидкості на останньому колі, де результат українки зіставимо з лідерами, Абрамова зуміла пробитися в квіткову церемонію першої жіночої гонки сезону, повідомляє Sport.ua.

Непогано починався спринт для Марії Кручової, яка після чистого першого кордону була на межі десятки найсильніших. Але стрільбу стоячи наша спортсменка провела менш вдало: промах і велика втрата часу на скорострільності ,що в підсумку привело її на 27-е місце на фініші. Відразу за Кручовой у фінішному протоколі розташувалася Надія Бєлкіна. По чистому ходу Надя сьогодні була кращою в команді, а ось за якістю стрільби – на протилежному полюсі: три промахи і 28-я позиція.

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Перші очки Кубка IBU в кар'єрі заробила Ганна Кривонос, зумівши сьогодні з одним промахом фінішувати 39-й. А ось дебютантці змагань такого рівня Валерія Дмитренко пощастило менше: при такої ж точності Лера свою першу гонку Кубка IBU завершила на 51-му місці.

А перемогу в Ідре святкувала представниця збірної господарів Інгела Андерссон. Шведка виявилася однією з чотирьох учасниць спринту, закрили всі мішені, і випередила на 8 секунд білоруську спортсменку Ірину Кручинкину, також обійшлася без штрафу.

Завтра у змагальній програмі першого етапу Кубка IBU – пауза, а в суботу чоловіки і жінки ще раз вийдуть на дистанцію спринту.

Спринт. Жінки

1. Інгела Андерссон, Швеція (0+0) 23:44,0

2. Ірина Кручинкина, Білорусь (0+0) +8,0

3. Анастасія Морозова, Росія (1+0) +32,9

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6. Ольга Абрамова (1+0) +1:12,0

27. Марія Кручова (0+1) +2:02,1

28. Надія Бєлкіна (1+2) +2:07,3

39. Ганна Кривонос (0+1) +2:39,6

51. Валерія Дмитренко (1+0) +3:16,2