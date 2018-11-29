Росіянин Бабіков легко переміг в першій біатлонній гонці сезону, лише один українець в топ-20

Капітан збірної Росії, який не потрапив в склад команди на етап Кубка світу, розпочав сезон з солідної перемоги на етапі Кубка IBU.

Антон Бабіков став одним з небагатьох, хто закрив усі мішені в спринті в шведському Ідре, що і дозволило йому претендувати на місце на подіумі. Водночас, Бабіков показав 4-й результат на дистанції, а цей факт приніс перемогу, повідомляє SportArena.

Друге місце дісталося французу Арісті Бегу, який теж закрив усі мішені і програв Бабікову 17 секунд. Ще один француз, Сімон Фуркад, припустився одного промаху, що відкинуло його на шосте підсумкове місце.

Найшвидшим в гонці став німець Лукас Фрацшер — він навіть з двома промахами зумів фінішувати третім, відігравши на останньому колі 2 позиції і 10 секунд часу. Ще один фаворит, норвежець Фредрік Г’єсбакк, двічі схибив на стрільбі стоячи і обмежився п’ятим місцем.

Найкращим серед українців став Антон Дудченко — один промах, майже півтори хвилини відставання і 18 місце. Якби не промах міг би фінішувати в топ-10.

У інших українців виникли проблеми зі стрільбою, що разом з провальною швидкістю позначилося на результатах. До слова, найкращий результат на дистанції у Тараса Лесюка: він хвилину ходом програв Лукасу Фрацшеру.

Результати гонки:

1. Антон Бабіков (Росія, 0+0) 26:00.1

2. Арісті Бегу (Франція, 0+0) +17.4

3. Лукас Фрацшер (Німеччина, 1+1) +22.7

4. Сергєй Корастильов (Росія, 0+0) +34.4

5. Фредрік Г’єсбакк (Норвегія, 0+2) 39.8

6. Сімон Фуркад (Франція, 0+1) +40.1

…

18. Антон Дудченко (0+1) +1:27.2

24. Віталій Труш (1+1) +1:47.1

34. Богдан Цимбал (1+1) +2:06.6

46. Андрій Доценко (1+2) +2:41.2

57. Тарас Лесюк (1+4) +3:22.8