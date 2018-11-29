Росіянин Бабіков легко переміг в першій біатлонній гонці сезону, лише один українець в топ-20
Капітан збірної Росії, який не потрапив в склад команди на етап Кубка світу, розпочав сезон з солідної перемоги на етапі Кубка IBU.
Антон Бабіков став одним з небагатьох, хто закрив усі мішені в спринті в шведському Ідре, що і дозволило йому претендувати на місце на подіумі. Водночас, Бабіков показав 4-й результат на дистанції, а цей факт приніс перемогу, повідомляє SportArena.
Друге місце дісталося французу Арісті Бегу, який теж закрив усі мішені і програв Бабікову 17 секунд. Ще один француз, Сімон Фуркад, припустився одного промаху, що відкинуло його на шосте підсумкове місце.
Найшвидшим в гонці став німець Лукас Фрацшер — він навіть з двома промахами зумів фінішувати третім, відігравши на останньому колі 2 позиції і 10 секунд часу. Ще один фаворит, норвежець Фредрік Г’єсбакк, двічі схибив на стрільбі стоячи і обмежився п’ятим місцем.
Найкращим серед українців став Антон Дудченко — один промах, майже півтори хвилини відставання і 18 місце. Якби не промах міг би фінішувати в топ-10.
У інших українців виникли проблеми зі стрільбою, що разом з провальною швидкістю позначилося на результатах. До слова, найкращий результат на дистанції у Тараса Лесюка: він хвилину ходом програв Лукасу Фрацшеру.
Результати гонки:
1. Антон Бабіков (Росія, 0+0) 26:00.1
2. Арісті Бегу (Франція, 0+0) +17.4
3. Лукас Фрацшер (Німеччина, 1+1) +22.7
4. Сергєй Корастильов (Росія, 0+0) +34.4
5. Фредрік Г’єсбакк (Норвегія, 0+2) 39.8
6. Сімон Фуркад (Франція, 0+1) +40.1
…
18. Антон Дудченко (0+1) +1:27.2
24. Віталій Труш (1+1) +1:47.1
34. Богдан Цимбал (1+1) +2:06.6
46. Андрій Доценко (1+2) +2:41.2
57. Тарас Лесюк (1+4) +3:22.8