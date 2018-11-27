Тріумф Світоліної на Підсумковому турнірі WTA показали у зворушливому відео

Жіноча тенісна асоціація (WTA) представила ролик про перемогу четвертої ракетки світу Еліни Світоліної в Сінгапурі.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) представила ролик про перемогу четвертої ракетки світу Еліни Світоліної на Підсумковому турнірі в Сінгапурі.

За весь турнір українка не програла жодного матчу. У груповому раунді Світоліна перемогла датчанку Каролін Возняцкі, а також двох чешок - Кароліну Плішкову і Петру Квітову. У півфіналі Еліна вибила з боротьби Кікі Бертенс з Нідерландів. Нарешті, у фіналі українка, незважаючи на програну першу партію, виявилася сильнішою за фаворитку матчу - американку Слоун Стівенс, здобувши заслужену видовищну перемогу.

Після перемоги в Сінгапурі українська тенісистка вперше в кар'єрі закінчила сезон на четвертій сходинці світового рейтингу.

В інтерв'ю УНІАН Еліна Світоліна нещодавно розповіла, яких зусиль їй коштувала перемога на Підсумковому турнірі WTA в Сінгапурі, прокоментувала помітні зміни у своєму зовнішньому вигляді і зізналася у своїх футбольних пристрастях.