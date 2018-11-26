Запорізький Мотор обіграв словенський Цельє в Лізі чемпіонів з гандболу
00:05, 26 листопада 2018Інше
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Український клуб піднявся на 5-е місце в групі.
"Мотор" обіграв "Цельє" / eurohandball.com
Запорізький "Мотор" обіграв словенський "Цельє" у домашньому поєдинку 9-го туру гандбольної Ліги чемпіонів.
Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
Обидва тайми залишилися за запорізькою командою. Після перемоги у першій половині зустрічі з різницею +6, у другій половині "Мотор" збільшив свою перевагу до 9 очок.
Це третя перемога для "Мотора" в групі Ліги чемпіонів. Вона дозволила українській команді піднятися на 5-е місце, в активі у запорожан 7 очок.
Наступний матч український клуб проведе проти "Загреба" на виїзді 1 грудня.
Гандбол. Ліга чемпіонів, 9-й тур
Мотор — Цельє 36:27 (18:12)
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