Запорізький Мотор обіграв словенський Цельє в Лізі чемпіонів з гандболу

Український клуб піднявся на 5-е місце в групі.

Запорізький "Мотор" обіграв словенський "Цельє" у домашньому поєдинку 9-го туру гандбольної Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Обидва тайми залишилися за запорізькою командою. Після перемоги у першій половині зустрічі з різницею +6, у другій половині "Мотор" збільшив свою перевагу до 9 очок.

Це третя перемога для "Мотора" в групі Ліги чемпіонів. Вона дозволила українській команді піднятися на 5-е місце, в активі у запорожан 7 очок.

Наступний матч український клуб проведе проти "Загреба" на виїзді 1 грудня.

Гандбол. Ліга чемпіонів, 9-й тур

Мотор — Цельє 36:27 (18:12)