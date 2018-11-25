Збірна Хорватії з тенісу стала переможцем Кубка Девіса 2018 року

У фіналі хорвати обіграли торішніх чемпіонів французів.

Збірна Хорватії виграла Кубок Девіса 2018 року. У фіналі хорвати зуміли перемогти чинного володаря Кубка Девіса - збірну Франції. Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Слід зазначити, що за підсумками перших двох ігрових днів хорвати вигравали з рахунком 2:1.

У четвертому поєдинку фінального протистояння зійшлися сьома ракетка світу Марін Чіліч і Люка Пуль, що входить до топ-50. Матч тривав майже 2,5 години і закінчився перемогою хорвата 7:6(7:3), 6:3, 6:3, який і приніс вирішальне очко для своєї збірної.

Рахунок матчу став 3:1 і збірна Хорватії вдруге у своїй історії стає володарем Кубка Девіса.