Збірна Хорватії з тенісу стала переможцем Кубка Девіса 2018 року
19:16, 25 листопада 2018Інше
222 0
У фіналі хорвати обіграли торішніх чемпіонів французів.
Збірна Хорватії з тенісу виграла Кубок Девіса-2018 / REUTERS
Збірна Хорватії виграла Кубок Девіса 2018 року. У фіналі хорвати зуміли перемогти чинного володаря Кубка Девіса - збірну Франції. Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
Слід зазначити, що за підсумками перших двох ігрових днів хорвати вигравали з рахунком 2:1.
У четвертому поєдинку фінального протистояння зійшлися сьома ракетка світу Марін Чіліч і Люка Пуль, що входить до топ-50. Матч тривав майже 2,5 години і закінчився перемогою хорвата 7:6(7:3), 6:3, 6:3, який і приніс вирішальне очко для своєї збірної.
Рахунок матчу став 3:1 і збірна Хорватії вдруге у своїй історії стає володарем Кубка Девіса.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter