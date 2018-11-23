Британський гімнаст встановив рекорд Гіннеса із сальто на перекладині (відео)
18:12, 23 листопада 2018Інше
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Уотсону вдалося пролетіти в повітрі з однієї перекладини на іншу 5,87 метра.
Уотсон встановив новий світовий рекорд / facebook.com
Гімнаст з британського Лідса Ешлі Уотсон встановив світовий рекорд Гіннеса із довжини сальто назад на перекладині.
Уотсону вдалося пролетіти в повітрі з однієї перекладини на іншу 5,87 метра. Його рекорд офіційно зафіксували для Книги рекордів Гіннеса незалежні свідки і експерт, повідомляє Громадське.
Зазначимо, що рекордсмен з 15 років виступає за збірну Великої Британії з гімнастики.
Він розповів, що для встановлення рекорду йому знадобилося 8 спроб.
«Я зробив це вже під час шостої спроби, але я трохи зігнув ноги, тому не міг дозволити потрапити цьому на відео», — сказав спортсмен.
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