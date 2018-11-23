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Британський гімнаст встановив рекорд Гіннеса із сальто на перекладині (відео)

18:12, 23 листопада 2018
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Уотсон встановив новий світовий рекорд / facebook.com

Уотсону вдалося пролетіти в повітрі з однієї перекладини на іншу 5,87 метра. Його рекорд офіційно зафіксували для Книги рекордів Гіннеса незалежні свідки і експерт, повідомляє Громадське.

Зазначимо, що рекордсмен з 15 років виступає за збірну Великої Британії з гімнастики.

Він розповів, що для встановлення рекорду йому знадобилося 8 спроб.

«Я зробив це вже під час шостої спроби, але я трохи зігнув ноги, тому не міг дозволити потрапити цьому на відео», — сказав спортсмен.

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Теги: #рекорд#Великобританія#спортивна гімнастика