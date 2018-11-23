Жіноча збірна України з гандболу стартувала з перемоги на Кубку Турчина-2018

У іграх першого дня змагань знайшлось місце для несподіванки.

У Броварах (Київська обл.) стартував міжнародний гандбольний турнір Кубок Ігоря Турчина-2018.

У перший день змагань у броварській залі БВУФК окрім двох матчів також відбулась яскрава церемонія відкриття. Присутні вшанували пам`ять Ігоря Євдокимовича Турчина, а ще побачили ефектні виступи артистів, повідомляє офіційний сайт Федерації гандболу України.

У відкритті також взяли участь знамениті гравці «Спартака» Ігоря Турчина, заступник міністра молоді та спорту Микола Даневич, член МОК олімпійський чемпіон Валерій Борзов та президент ФГУ Андрій Мельник.

У іграх першого дня знайшлось місце для несподіванки. Збірна Іспанії перевезла до Броварів другий склад, але недарма ця країна посідає провідні позиції у світовому гандболі. Іспанські резервістки продемонстрували змістовну гру і завдали поразки основному складі збірної Австрії 32:30.

В другому матчі дня національна збірна України перемогла юніорську збірну (U-18) 37:14. Всі гравці з заявки головної команди отримали ігровий час, кожен продемонстрував бажання проявити себе.

На жаль, не виступить на Кубку Турчина голкіпер Єлизавета Воронько. Через лікування вона також пропустить відбір на чемпіонат світу-2019. Молодіжна збірна, незважаючи на велике хвилювання та поразку з великим рахунком, зуміла сподобатись глядачам. Ліва півсередня Ірина Павлик стала найкращим снайпером (5 голів), серію сейвів у другому таймі видала воротар юніорок Жакліна Міркович.

В другий день юніорки зіграють проти Австрії (початок 16.00), а національна збірна України зустрінеться з Іспанією (18.00). Запрошуємо вболівальників на трибуни арени БВУФК в Броварах (вул. Шевченка, 23, вхід вільний)

Україна - Україна (U-18) 37:14 (16:8)

Кубок Турчина. 22 листопада

Україна: Балог, Яблонська-Бобаль; Стельмах 3, Борщенко 3, Снопова 1, Лезінська 4, Фурманець 3, Готра 5, Савчин, Дябло 1, Редька 2, Глібко 3, Горільська 1, Смолінг 2, Поляк 1, Компанієць 3, Гайкова 2, Передерій 3.

Головний тренер - Борис Чижов.

Україна (U-18): Міркович, Салтанюк, Чіковані, Макаренко 2, Олійник, Шукаль, Калигіна 3, Гававка, Дмитришин, Колосовська, Піхайленко, Фроляк 1, Когуч 2, Головко 1, Купчак, Павлик 5. Головний тренер - Валерій Войналович