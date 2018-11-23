Китаянка Цзюй Веньцзюнь виграла титул чемпіонки світу з шахів

Шахістка з Піднебесної на тай-брейку виграла фінальний матч ЧС-2018 у екс-українки Катерини Лагно, яка представляє Росію.

У Ханти-Мансійську завершився чемпіонат світу з шахів серед жінок, де у фінальному матчі китаянка Цзюй Веньцзюнь виявилася сильнішою за Катерину Лагно з Росії.

Матч завершився з рахунком 5:3, повідомляє офіційний сайт змагань.

Цікаво, що Лагно, яка народилася у Львові і до 2014 року представляла Україну, була буквально за півкроку від завоювання титулу чемпіонки світу. В чотирьох основних партіях вона двічі зіграли внічию чорними, а між цими партіями виграла білими і вела в рахунку 2:1. Але, вчора, в заключній партії з класичним контролем часу, вона білими поступилася суперниці - 2:2.

В сьогоднішніх двох бліц-партіях суперниці розійшлись миром - 3:3, а в двох супер-бліцах китаянка була сильнішою і білими, і чорними фігурами - 5:3.

Таким чином, Цзюй Веньцзюнь завоювала титул чемпіонки світу ставши найсильнішою шахісткою світу на даний момент.