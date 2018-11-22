Дев'ять біатлоністів з Казахстану відсторонені через підозри у вживанні допінгу

Серед них - всі лідери збірної.

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) тимчасово відсторонив від змагань дев'ятьох біатлоністів з Казахстану, які підозрюються в застосуванні допінгу.

Відповідний текст опублікований на офіційному сайті організації.

Таке рішення прийнято на основі розслідувань, які проводилися в Австрії та Італії. Всі спортсмени відсторонені від всіх змагань під егідою IBU з моменту ухвалення рішення, вони мають право подати апеляцію.

Список спортсменів, які відсторонені:

Жінки: Галина Вишневська, Аліна Райкова, Дар'я Кліміна-Уссанова, Ольга Полтораніна, Анна Кістанова.

Чоловіки: Ян Савицький, Максим Браун, Антон Пантов, Василь Поткоритов.

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Слід зазначити, що відсторонена від змагань у повному складі жіноча збірна Казахстану, а також майже весь склад чоловічої команди. Серед відсторонених і лідер жіночої команди Галина Вишневська, яка за результатами минулого сезону посіла 30-е місце в загальному заліку Кубка світу, а роком раніше закінчила сезон 20-ю.

Перші обшуки у збірній Казахстану були проведені ще в лютому 2017 року в австрійському Хохфільцені під час чемпіонату світу. Повторні обшуки були проведені в січні 2018 року на етапі Кубка світу в Антхольці. За їхніми результатами в березні був відсторонений лікар збірної, в номері якого були виявлені упаковки з преднізолоном, який входить до списку заборонених препаратів.

Після повторного обшуку у всіх спортсменів з Казахстану були взяті допінг-проби, але вони дали негативний результат.

Сезон 2018/19 з біатлону розпочнеться 2 грудня в Поклюці, коли стартує перший етап Кубка світу.