Тенісистка Цуренко: зараз моїм тренером є італійський фахівець

Другий номер збірної України розповіла про роботу з новим наставником.

Одна з найкращих тенісисток України Леся Цуренко розповіла про зміну тренера і про роботу з італійським фахівцем.

- Зараз моїм тренером є італійський фахівець. Його звуть Адріано Албанезі. З ним працюємо вже півроку. Але періодами, не так, як з колишнім наставником. Ми в основному зустрічаємося за кілька днів до турніру, до нього готуємося і граємо його вже разом, розповіла в інтерв'ю Цуренко 112.ua.

Крім того, зараз на турнірах намагаюся бути з фізіотерапевтом, тому що потрібно максимально займатися своїм здоров'ям, щоб продовжити кар'єру, і в цілому відчувати себе добре. Працюю з українським фахівцем. Його звуть Сашко. Плюс мені допомагає тренер з фітнесу Денис. Теж з України. Однак вони обидва зі мною вже давно, - додала українка

На питання про те, чи працював Албанези з кимось із відомих тенісистів, Цуренко зазначила:

- Відомих немає, але у нього своя академія, велика родина, троє дітей маленьких. Я так розумію, що спочатку він вибирав якусь роботу, щоб весь час бути в Римі зі своєю сім'єю. Зараз дітки трохи підросли, і вони з дружиною прийняли рішення, що він може зі мною їздити на турніри. Але все-таки нам доводиться вибирати якісь тижня, щоб він повертався до сім'ї і також підтримував свою академію.

А на питання про те, як вийшла на цього фахівця, зауважила:

- Пошуком займався мій агент. Я якраз була на турнірі в Римі і в принципі все це швидко вирішилося. Спочатку він мені повинен був просто допомогти один тиждень. У нас все склалося, ми один одного зрозуміли. Мені сподобалося, що він максимально підтримує завжди. Він дуже позитивна людина. Ми легко спілкуємося, нам цікаво разом.