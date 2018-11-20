Канадський Калгарі відмовився від проведення Олімпійських ігор-2026

Члени міської ради одноголосно проголосували проти можливості проведення головної спортивної події чотириріччя.

Міська рада Калгарі проголосувала за скасування заявки на проведення Олімпійських ігор-2026.

Всі 15 членів міської ради проголосували проти, повідомляє SportArena з посиланням на Insidethegames.biz.

Основними причинами для скасування заявки стали значні фінансові витрати з боку міста на проведення змагань та відсутність прозорості в деталях заявки.

Раніше в листопаді в Калгарі пройшов референдум, в результаті якого 56,4% опитаних мешканців міста висловилися проти проведення зимової Олімпіади і Паралімпіади в 2026 році.

Це стане серйозним ударом по Міжнародному олімпійському комітету, у якого тепер залишається тільки два кандидати для проведення Ігор-2026: Стокгольм і спільна заявка Мілана і Кортіна д'ампеццо, які досі не затверджені на державному рівні.