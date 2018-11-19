Олімпійський чемпіон з керлінгу влаштував п'яний дебош на льоду

Фрая дискваліфікували на етапі Світового туру в канадському місті Ред-Дір.

Олімпійського чемпіона Сочі-2014 канадського керлингиста Райана Фрая дискваліфікували на етапі Світового туру в канадському місті Ред-Дір.

Спортсмен усунений за вихід на гру в стані алкогольного сп'яніння, повідомляє Р-спорт із посиланням на cbc.ca.

Відзначається, що Фрай був "надзвичайно п'яний". Звільнений був не тільки він, але і вся його команда, члени якої також були п'яні. За словами представника оргкомітету етапу, керлингисты "ламали щітки, лаялися матом і вели себе неприйнятним", а також влаштували погром в роздягальні. Фрай пізніше приніс свої вибачення.

"Я хотів би щиро вибачитися перед уболівальниками, учасниками та організаторами. Мої дії дійсно були неповажними, оргкомітет правильно дискваліфікував нас. Я дозволив собі втратити контроль і ображав людей своїми діями. Я хотів би вибачитися перед кожним. Зроблю так, щоб таке більше ніколи не повторилося, і буду прагнути стати кращою версією себе", – написав Фрай у своєму зверненні.

Фрай був третім номером збірної Канади на Олімпійських іграх 2014 року.