Екс-боєць UFC звинувачує допінг-офіцера у домаганнях

У кімнаті, за словами спортсмена, було ще шість свідків.

Колишній американський боєць UFC Коні Маккензі звинуватив членів антидопінгової комісії в домаганнях.

Спортсмен, якому виписали чотирирічне відсторонення - два роки за передбачуване порушення антидопінгової політики і два роки за порушення протоколу (обман працівників атлетичної комісії), виклав свою версію подій в інтерв'ю для інтерв'ю для MMAFighting.com, повідомляє Sport24.

«Вони зайшли до мене в роздягальню за п'ять хвилин до початку бою. І почали говорити, що мені потрібно здати сечу на тест. Я сказав, що не можу, тому що треба виходити через п'ять хвилин, а зараз я розминаюся. У мене такого в житті не було, щоб за п'ять хвилин до початку поєдинку мене просили помочитися. Вони сказали, що не дозволять мені вийти на бій. Я пішов у ванну і налив воду в чашку. Хоча вони наполягали, щоб я мочився при них. І тоді один з членів комісії дістав свій член і почав махати ним, паралельно рухаючись в мою сторону. Він кричав, мовляв: «Дивись, це не так вже й складно!». Я йому кажу: «Блін, чувак, це чортові сексуальні домагання. Ти не можеш так робити». Там було п'ять або шість свідків. І я говорив комісії про це мільйон разів. Мене запевнили, що йде якесь розслідування. Розумієш, це ж просто смішно. Цей немолодий мужик злився на мене, тому що я відмовився мочитися перед ними. Спортивна комісія штату Невада — просто жарт якийсь», — розповів Маккензі.

Комісія штату стверджує, що в даний момент йде вивчення даного питання, а інспектор, про якого говорив Маккензі, відсторонений від своїх обов'язків.

Раніше, суперник Маккензі по бою Джей Ді Домінго описав свою версію того, що сталося.

«Він був дискваліфікований Атлетичною комісією за спробу використовувати чужу сечу під час попереднього тесту на допінг. Мені зателефонували в той момент, коли я знаходився в роздягальні, і повідомили, що бій скасований», — пише Домінго на своїй сторінці в Інстаграмі.

Бій Маккензі - Домінго повинен був відбутися 14 вересня 2018 року.