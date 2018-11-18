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Звєрєв обіграв Джоковича у фіналі Підсумкового турніру АТР

22:06, 18 листопада 2018
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Олександр Звєрєв виграв Підсумковий турнір АТР сезону-2018 / nittoatpfinals.com

Гра завершувалися з рахунком 6:4, 6:3, повідомляє офіційний сайт змагань.

21-річний німець став наймолодшим гравцем, який здобув перемогу у фіналі сезону з часів Новака Джоковича у сезоні-2008. Крім того, Звєрєв був першим німцем, який дістався до вирішального чемпіонату з сезону з 1995 року, коли це зробив Борис Беккер. І тепер Звєрєв є першим гравцем своєї країни, який підняв трофей після того, як Беккер зробив це в 1995 році, позбавивши надій Джоковича прекрасного "закінчення сезону казок", в якому він повернувся з травми правого ліктя тому до першого місця в рейтингу ATP.

«Зараз я дійсно не можу описати це, - зазначив Звєрєв відразу після матчу. - Я неймовірно щасливий, очевидно, це найбільший титул, який я коли-небудь виграв».

Раніше Звєрєв не вигравав жодного турніру серії "Великого шолома".

Як повідомляв УНІАН, раніше в жіночому WTA Finals 2018 виграла Еліна Світоліна, для якої цей успіх також став найбільшим в кар'єрі.

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Теги: #теніс#Підсумковий турнір ATP