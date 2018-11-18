Мотор несподівано обіграв французький Нант в гостьовому матчі гандбольної Ліги чемпіонів

Гра завершилася з рахунком 23:27.

У Нанті (Франція) закінчився матч 8-го туру групового етапу Ліги чемпіонів ЄГФ (Європейської гандбольної федерації), в якому Нант приймав запорізький Мотор і несподівано поступився.

Гра завершилася з рахунком 23:27, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українці зуміли нав'язати рівну боротьбу супернику і перший тайм програли лише з мінімальним рахунком - 12:13. А після перерви гості несподівано пішли вперед і зуміли обіграти суперника з значною різницею в чотири голи.

Найрезультативнішим гравцем у складі переможців став Айденас Малашинскас, на рахунку якого 8 голів.

Таким чином, Мотор здобув 2 перемогу в турнірі, при 1 нічиїй та 5 поразках - 5 очок. Команда ділить передостаннє-останнє місця з хорватським Загребом, випереджуючи балканську команду за додатковими показниками.