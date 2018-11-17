Українка Марія Музичук отримала бронзову медаль чемпіонату світу з шахів

Фотографією поділилася сестра Марії - Анна.

Українська шахістка Марія Музичук отримала бронзову медаль за успішний виступ на світовій першості в російському Ханти-Мансійську.

Нагадаємо, українка поступилася у півфіналі місцевій шахістці Катерині Лагно.

Фотографією з церемонії нагородження поділилася сестра Марії Анна у своєму Facebook:

«Дуже пишаюся своєю сестрою Марією, яка щойно виграла бронзу на жіночому чемпіонаті світу. Це наша сьома медаль – разом ми здобули 4 золота, 1 срібло і 2 бронзи. Величезне спасибі всім нашим уболівальникам і людям, які допомогли нам досягти таких високих результатів», - написала Анна.

Чемпіонат світу з шахів серед жінок проходить у російському Ханти-Мансійську. Як повідомляв УНІАН, Анна Музичук також брала участь у першості світу, але зупинилася в 1/4 фіналу.