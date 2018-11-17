Федерер поступився Звєрєву у півфіналі Підсумкового турніру АТР

У фіналі 21-річний німець зіграє з переможцем матчу Джокович - Андерсон.

У Лондоні завершився перший півфінальний поєдинок Підсумкового турніру ATP, в якому 6-разовий переможець цих змагань швейцарець Роджер Федерер зустрічався з німцем Александром Звєрєвим.

Перемогу в рівному протистоянні здобув 21-річний Звєрєв - 7:5, 7:6 (7:5).

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Матч тривав 1 годину 35 хвилин. Перша партія була абсолютно рівною, суперники впевнено брали гейми на своїх подачах, однак за рахунку 5:6 Федерер несподівано припустився кількох помилок поспіль і віддав вирішальний гейм стартової партії. 5:7.

У другому сеті швейцарець і німець обмінялися брейками в третьому і четвертому геймах, але після цього знову посилили гру на своїх подачах. Справа завершилася тай-брейком, де за рахунку 4:5 Роджер не зміг обробити легкий м'яч біля сітки, влучивши в трос. На другому матчболі Звєрєв впевнено зіграв на своїй подачі і святкував перемогу.

Для молодого німця це перший вихід у фінал Підсумкового турніру в його кар'єрі. У вирішальному поєдинку він зустрінеться з переможцем другого півфіналу Новак Джокович (Сербія) - Кевін Андерсон (ПАР).