Визначилися всі півфіналісти Підсумкового турніру ATP

У півфіналах Звєрєв зіграє з Федерером, а Джокович - з Андерсоном.

У Лондоні, де проходить Підсумковий турнір АТР-2018, визначилися всі чотири півфіналісти, повідомляє офіційний сайт змагань.

У матчі шостого ігрового дня німець Олександр Звєрєв обіграв американця Джона Ізнера. Зустріч завершилася в двох сетах перемогою Звєрєва 7:6 (7:5), 6:3.

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Цей результат дозволив Звєрєву достроково оформити путівку в півфінал, зайнявши друге місце в групі. При будь-якому результаті матчу Новак Джокович – Марін Чіліч перша ракетка світу Джокович фінішує першим у групі.

У півфіналі Джокович побореться за вихід фінал з Кевіном Андерсоном з ПАР.

В іншому півфінальному матчі зіграють швейцарець Роджер Федерер і Олександр Звєрєв.

Підсумковий турнір ATP проходить в Лондоні з 11-го по 18 листопада.

Нагадаємо, що переможницею жіночого Підсумкового турніру WTA стала українка Еліна Світоліна.