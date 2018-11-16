Українка Марія Музичук двічі зіграла внічию в півфіналі ЧС з шахів, завтра все вирішить тай-брейк

Обидві партії українки проти росіянки Катерини Лагно завершилися внічию.

Українська шахістка Марія Музичук зіграла внічию з росіянкою Катериною Лагно у другій партії півфіналу чемпіонату світу. Перша партія між цими спортсменками, що відбулася вчора, також завершилася нічиєю. Рахунок у матчі став 1:1.

У другій партії Музичук грала чорними. Партія закінчилася на 53-му ході.

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Завтра суперниці проведуть між собою тай-брейк.

У другому півфіналі грали чинна чемпіонка світу китаянка Цзюй Веньцзюнь і росіянка Олександра Костенюк. Китайська шахістка виграла з рахунком 1,5:0,5 і вийшла у фінал чемпіонату світу.

Загальний призовий фонд ЧС-2018 становить $450 тисяч. Переможець отримає $60 тисяч, фіналіст - $30 тисяч, півфіналісти - по $20 тисяч.

Чемпіонат світу з шахів серед жінок проходить у російському Ханти-Мансійську з 1-го по 25 листопада.