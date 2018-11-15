Олімпійський чемпіон Верняєв невдало приземлився при виконанні вправи і травмував ногу (відео)
Олімпійський чемпіон Олег Верняєв травмував ногу на меморіалі Артура Гандера, який проходив у швейцарському Чіассо. Про це розповів сам спортсмен в своєму Instagram.
Ну, что друзья как говорится ГАВНО СЛУЧАЕТСЯ 🤷🏻♂️ Расскажу в двух словах: Прилетев в Милан выходя с автобуса я подвернул правую ногу, думал что сильно но с помощью моих друзей местных физиотерапевтов смог выступить и даже прыгнуть прыжок. Дойдя до прыжка 3 снаряд Выполнил его очень плохо и сразу почувствовал, что ударил ногу уже левую Так, что завтра сделаем мрт и глянем что к чему Вывод: разные ситуации бывают иногда спад иногда подъем! Главное дойти этот год до конца, а с января в бой работать готовится и покорять новые вершины 💪🏻🇺🇦🙏 Всем здоровья
На меморіалі Артура Гандера Верняєв посів дев'яте місце, а лідер жіночої збірної України Діана Варинська – шосте.
Наступними змаганнями для українських гімнастів має стати Швейцарський кубок 18 листопада.
Як повідомляв УНІАН, Олег Верняєв до цього пропустив через травму майже весь сезон, а на початку листопада завоював єдину для України медаль на чемпіонаті світу в Досі.