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Олімпійський чемпіон Верняєв невдало приземлився при виконанні вправи і травмував ногу (відео)

15:50, 15 листопада 2018
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Олег Верняєв / УНІАН

Олімпійський чемпіон Олег Верняєв травмував ногу на меморіалі Артура Гандера, який проходив у швейцарському Чіассо. Про це розповів сам спортсмен в своєму Instagram.

На меморіалі Артура Гандера Верняєв посів дев'яте місце, а лідер жіночої збірної  України Діана Варинська – шосте.

Наступними змаганнями для українських гімнастів має стати Швейцарський кубок 18 листопада.

Як повідомляв УНІАН, Олег Верняєв до цього пропустив через травму майже весь сезон, а на початку листопада завоював єдину для України медаль на чемпіонаті світу в Досі.

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Теги: #Олег Верняєв