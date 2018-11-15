Олімпійський чемпіон Верняєв невдало приземлився при виконанні вправи і травмував ногу (відео)

Складність травми буде відома після знімку МРТ.

Олімпійський чемпіон Олег Верняєв травмував ногу на меморіалі Артура Гандера, який проходив у швейцарському Чіассо. Про це розповів сам спортсмен в своєму Instagram.

На меморіалі Артура Гандера Верняєв посів дев'яте місце, а лідер жіночої збірної України Діана Варинська – шосте.

Наступними змаганнями для українських гімнастів має стати Швейцарський кубок 18 листопада.

Як повідомляв УНІАН, Олег Верняєв до цього пропустив через травму майже весь сезон, а на початку листопада завоював єдину для України медаль на чемпіонаті світу в Досі.