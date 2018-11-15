Перша в історії: австрійська сноубордистка виконала неймовірне потрійне сальто (відео)

Анна Гассер приголомшила спортивний світ.

Австрійська сноубордистка Анна Гассер стала першою, яка виконала тріпл-корк - потрійне сальто у повітрі. Цей складний, ризикований стрибок з обертанням на 1260 градусів вона виконала з першої спроби.

Як повідомляє ТСН, сталося це на батьківщині спортсменки - в Австрії - на тренувальній базі Штубай. 27-річна олімпійська чемпіонка Пхьончхана в дисципліні біг-ейр довела, що на старті нового сезону знаходиться у відмінній формі.