Українка Марія Музичук вийшла у півфінал чемпіонату світу з шахів

Її сестра Анна Музичук поступилася у чвертьфіналі на тай-брейку.

У Ханти-Мансійську завершилися заключні партії 1/4 фіналу чемпіонату світу з шахів серед жінок, за підсумками яких визначилися півфіналісти.

Українки Марія і Анна Музичук завершили свої матчі на тай-брейку. У підсумку Марія Музичук виграла своє протистояння у Жансає Абдумалік з Казахстану, у той час як Анна Музичук поступилася своїй суперниці - росіянці Олександрі Костенюк.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Жіночий чемпіонат світу 1/4 фіналу

Тай-брейк

Жансає Абдумалік (Казахстан) – Марія Музичук (Україна) – 2:3

Олександра Костенюк (Росія) – Анна Музичук (Україна) – 1,5:0,5

Таким чином, Марія Музичук вийшла в півфінал чемпіонату світу, де приєдналася до екс-українки Катерини Лагно, що представляє Росію, і китаянки Ю Веньюн.

Чемпіонат світу з шахів серед жінок проходить у Росії з 1-го по 25 листопада.