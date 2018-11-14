Українець Новіков став чемпіоном світу з боротьби

Український борець став чемпіоном світу в категорії до 23 років.

Український борець греко-римського стилю Семен Новіков завоював золото чемпіонату світу U-23, який проходить у Бухаресті. Українець змагався у ваговій категорії 87 кг.

У півфіналі Новіков здобув перемогу з рахунком 8:5 над чинним чемпіоном Європи U-23 Ісламом Абасовим з Азербайджану. А у фіналі впевнено впорався з кубинцем Даніелем Григоричем (10:2).

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Таким чином, Новіков завоював першу для України медаль на цьому турнірі, повідомляє офіційний сайт Асоціації спортивної боротьби України.

Крім того, з медаллю з чемпіонату світу повернеться і Олександр Грушин, який у категорії до 63 кг здобув бронзову нагороду.

Нагадаємо, у дорослій збірній України в категорії до 87 кг виступає Жан Беленюк, який на чемпіонаті світу став срібним призером.