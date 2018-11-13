Сестри Музичук поборються за путівки в півфінал чемпіонату світу на тай-брейку

Основний час обох матчів завершився внічию.

У Ханти-Мансійську (Росія) завершилися основні партії матчів 1/4 фіналу чемпіонату світу з шахів серед жінок, за підсумками яких Анна і Марія Музичук звели свої матчі внічию і зіграють додаткові партії - тай-брейк.

Обидва матчі були завершені з рахунком 1:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

Ганна Музичук звела дві партії з Олександрою Костенюк з Росії внічию.

У свою чергу, Марія програла напередодні першу партію білими фігурами Жансае Абдумалік з Казахстану. Але, сьогодні зуміла обіграти суперницю чорними і зрівняла рахунок — 1:1.

За підсумками основних партій у півфінал вийшли екс-українка, що представляє Росію, Катерина Лагно і китаянка Ю Веньюн.

Чемпіонат світу з шахів серед жінок проходить в Росії з 1 по 25 листопада.