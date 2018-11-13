Вперше в Україні відбудеться всеукраїнський аматорський Кубок з ММА

Змагання пройдуть у Києві найближчої суботи.

16-17 листопада 2018 року у Києві відбудеться перший Кубок України зі змішаних бойових мистецтв серед аматорів – «UF MMA 2018».

У всеукраїнських змаганнях візьмуть участь 350 спортсменів із 22 областей України, повідомили УНІАН в оргкомітеті змагань.

Цікаво, що брати участь у боях зможуть діти від 10 років. Кубок з ММА дасть можливість спортсменам потрапити до збірної України та представляти країну на Чемпіонатах світу та Європи. Організатором турніру виступила Українська федерація змішаних бойових мистецтв UF MMA, яка була створена з метою розвитку та популяризації змішаних бойових мистецтв в Україні, зокрема аматорського напрямку.

Кубок України з MMA буде проводитися в командно-особистому заліку в 5 категоріях: діти (10-11 років), юнаки (12-13 років), кадети (14-15 років), юніори (16-17 років) та дорослі (18-35 років). Обов’язковою умовою участі атлетів є вдало пройдений попередній відбір на регіональних змаганнях та відсутність в активі професійних поєдинків.

Турнір проходитиме у легкоатлетичному манежі олімпійського коледжу ім. І.Піддубного, розташованого в Дніпровському районі Києва. Кожен з бійців буде виступати в обов'язковому захисному спорядженні: шоломі, рукавичках і накладках на гомілки. Для того щоб змагання проходили максимально безпечно, будуть заборонені деякі прийоми з професійних ММА.

Ідея заснування Української федерації змішаних бойових мистецтв належить керівництву міжнародного ММА-промоушена World Warriors Fighting Championship (WWFC) – президенту Володимиру Теслі та віце-президенту Денису Перчу. В жовтні цього року федерація організувала участь збірної України на Чемпіонаті Європи з ММА серед дітей та кадетів, який проходив у Болгарії. Збірна у складі 22 спортсменів виборола друге командне місце з результатом 5 золотих, 7 срібних та 4 бронзові медалі.

«Ми з партнерами вже протягом п'яти років розвиваємо професійну ММА-лігу – World Warriors Fighting Championship (WWFC), – розповідає про цілі створення Федерації президент UF MMA Володимир Тесля. – За цей час ми прийшли до спільної думки, що для досягнення високих спортивних результатів українських спортсменів необхідно популяризувати змішані бойові мистецтва як масовий вид спорту в країні».

В свою чергу віце-президент UF MMA Денис Перч зауважує: «Федерація намагається створити умови для молодих спортсменів, щоб вони могли розкрити свій потенціал на аматорському рівні. А вже потім, набувши досвіду та майстерності, переходили у професійний спорт. Ми хочемо, щоб молоді хлопці та дівчата, пройшовши шлях в аматорах, досягали вершин у професійному спорті та ставали чемпіонами Європи та світу».

Нагадаємо, що UF MMA вже проводила аматорські змагання з ММА з 11 по 13 травня 2018 року. У місті Тячів Закарпатської області пройшов відкритий чемпіонат України з ММА серед дітей, юнаків, кадетів, юніорів та дорослих. Всього в чемпіонаті України UF MMA взяли участь 182 спортсмени з 15-ти регіонів України, у тому числі два бійці зі Словаччини.