Кільчицький, Тищенко і Журавок увійшли до збірної України на перший етап КС з біатлону

У Поклюку (Словенія) вирушать шість жінок і п'ятеро чоловіків

Тренерський штаб збірної України з біатлону визначився зі складом команди на перший етап Кубка світу з біатлону.

В словенську Поклюку вирушать шість жінок і п'ятеро чоловіків, повідомляє Xsport.

До названої раніше п'ятірки біатлоністок, відібраних на перший етап Кубка світу за підсумками минулого року, додалася Юлія Журавок. Разом з Вітою і Валею Семеренко, а також Оленою Підгрушною Журавок проводить підготовку в швейцарському Ленцерхайдяі. Ще дві дівчини, які виступлять в Поклюці, тренуються окремо від команди. Юлія Джима готується до старту Кубка світу разом зі словенською збірною, а Анастасія Меркушина, під керівництвом свого тренера-батька, і незабаром приєднається до чоловічої збірної України.

Визначився зі складом команди на перший етап Кубка світу і старший тренер чоловічої збірної Юрай Санітра. З Шушена, де команда перебувала перші 12 днів збору, лідери збірної Дмитро Підручний, Артем Прима, Сергій Семенов, а також Артем Тищенко та Віталій Кільчицький вирушать до австрійського Обертілліаха, де проведуть заключну частину підготовки до старту нового сезону.

Склад збірної України на перший етап Кубка світу:

Жінки: Юлія Джима, Віта Семеренко, Валя Семеренко, Олена Підгрушна, Анастасія Меркушина, Юлія Журавок.

Чоловіки: Дмитро Підручний, Артем Прима, Сергій Семенов, Артем Тищенко, Віталій Кільчицький.