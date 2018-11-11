Українці завоювали на чемпіонаті світу з самбо 11 нагород

Збірна України з бойового самбу здобула "срібний" кубок на ЧС-2018.

У неділю в Бухаресті завершився чемпіонат світу зі спортивного й бойового самбо. Фінальний день приніс Україні дві «бронзи». Таким чином, українська команда під керівництвом головного тренера Михайла Руденка завоювала у столиці Румунії 11 нагород – дві золоті, чотири срібні і п’ять бронзових.

Про це повідомляє прес-служба Федерації самбо України.

Читайте такожНа чемпіонаті світу з самбо український призер зворушливо освідчився у коханні своїй дівчині

В останній день призерами стали представники спортивного самбо – Анастасія Сапсай (понад 80 кг, Черкаська область) і Дмитро Євдошенко (до 62 кг, Харківська область).

У командному заліку збірна України з бойового розділу здобула «срібний» кубок. На рахунку хлопців – два «золота» (чемпіонами стали Анатолій Волошинов і Владислав Руднєв), два «срібла» і одна «бронза».