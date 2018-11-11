Запорізький Мотор зіграв внічию з французьким Нантом в матчі гандбольної Ліги чемпіонів

Гра завершилася з рахунком 30:30.

У Запоріжжі завершився матч 7-го туру гандбольної Ліги чемпіонів. в якому Мотор в Палаці спорту Юність приймав французький Нант.

Гра завершилася внічию, з рахунком 30:30, повідомляє офіційний сайт змагань.

Команди провели дуже рівний і конкурентний матч, в якому обидва колективи рідко відривалися один від одного навіть на два-три голи. В основному, обидві команди йшли м'яч у м'яч.

Перша половина гри залишилася за українським клубом - 15:14, але зберегти свою перевагу після перерви українці не змогли - 15:16.

Кращим гравцем матчу у складі чемпіона України став Артем Козакевич - 9 голів. 8 результативних кидків на рахунку білоруського легіонера Мотора Бориса Пуховського.

Таким чином, Мотор набрав вже 3 очки в турнірній таблиці Групи В Ліги чемпіонів - 1 перемога при 1 нічиїй та 5 поразках. Команда як і раніше замикає турнірну таблицю.