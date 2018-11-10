На чемпіонаті світу з самбо український призер зворушливо освідчився у коханні своїй дівчині

У другий день змагань на рахунку українських спортсменів чотири медалі.

У другий день чемпіонату світу з самбо в Бухаресті українці здобули чотири медалі – два «срібла» і дві «бронзи». Таким чином, після двох днів змагань в активі нашої команди дев’ять медалей (2 "золота", 4 "срібла" і 3 "бронзи").

Про це повідомляє прес-служба Федерації самбо України.

Дуже зворушливими виявилися події після фіналу у категорії до 62 кілограмів з бойового самбо. Після його завершення Андрій Кучеренко взяв мікрофон і сказав: «Хоча мені сьогодні не вдалося перемогти, але в мене є «золото»! Це Вікторія!» Після чого запропонував дівчині руку й серце. І почув заповітне: «Я згодна!»

Відзначимо, що для Андрія Кучеренка це третя срібна медаль чемпіонатів світу – до цього він був другим у Софії-2016 і Сочі-2017.

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Друге місце на турнірі цього разу посіла й багаторазова призерка світових і континентальних форумів, володарка «срібла» І Європейських ігор-2015 Олена Сайко з Івано-Франківської області у вазі до 64 кілограмів.

«Бронзові» результати показали Галина Ковальська (до 80 кг, Одеська область) і Размік Тоноян (понад 100 кг, бойовий розділ, Київ).

У неділю, 11 листопада розіграють останні дев’ять призових комплектів.