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Валерій Чоботар приніс українському карате першу срібну медаль чемпіонату світу

19:36, 10 листопада 2018
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Чоботар став першим українським каратистом, який вийшов до фіналу Чемпіонату світу / wkf.com.ua

Українець, який виступає в категорії «куміте» вагою до 84 кг, виграв у Мадриді шість з семи боїв. На жаль, Чоботар отримав травму, виступаючи за команду куміте проти команди Франції, та не зміг вийти на фінальний бій проти хорвата Івана Квешича.

Срібна медаль 26-річного чернівчанина Валерія Чоботаря – найвище досягнення українських каратистів за час виступів на чемпіонатах світу.

Нагадаємо, на чемпіонаті світу в Іспанії спортсмени отримують рейтингові очки для потрапляння на олімпійський турнір у Токіо-2020.

Чемпіонат світу проходить у Мадриді з 5 по 11 листопада

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Теги: #збірна України#чемпіонат світу#карате