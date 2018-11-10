Валерій Чоботар приніс українському карате першу срібну медаль чемпіонату світу

Чоботар отримав травму, виступаючи за команду куміте проти команди Франції, та не зміг вийти на фінальний бій проти хорвата Івана Квешича.

Український каратист Валерій Чоботар завоював срібну медаль 24-го чемпіонату світу з карате.

Українець, який виступає в категорії «куміте» вагою до 84 кг, виграв у Мадриді шість з семи боїв. На жаль, Чоботар отримав травму, виступаючи за команду куміте проти команди Франції, та не зміг вийти на фінальний бій проти хорвата Івана Квешича.

Срібна медаль 26-річного чернівчанина Валерія Чоботаря – найвище досягнення українських каратистів за час виступів на чемпіонатах світу.

Нагадаємо, на чемпіонаті світу в Іспанії спортсмени отримують рейтингові очки для потрапляння на олімпійський турнір у Токіо-2020.

Чемпіонат світу проходить у Мадриді з 5 по 11 листопада