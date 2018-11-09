Українці завоювали 5 медалей у перший день чемпіонату світу з самбо

Чемпіонами світу у бойвому розділі самбо стали Анатолій Волошинов і Владислав Руднєв.

Українці вибороли п'ять нагород у перший день чемпіонату світу з самбо, що розпочався в Бухаресті. Турнір присвячений 80-річчю розвитку самбо у світі.

На рахунку спортсменів української збірної у перший день змагань два «золота», два «срібла» і одна «бронза». Про це повідомляє офіційний сайт Федерації самбо України.

Обидва "золота" українців - у бойовому розділі, де перед цим наші спортсмени вигравали титул чотири роки тому - на форумі в Японії на найвищу сходинку п'єдесталу сходив киянин Ігор Северин у вазі до 62 кілограмів.

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І от на світовій першості у Бухаресті уже в перший день маємо переможців Владислава Руднєва (до 74 кг, Донецька область) і Анатолія Волошинова (до 100 кг, Одеська область). Обидва у 2018-му зробили дубль - вони також є чинними чемпіонами Європи.

У фіналах Владислав і Анатолій перемогли достроково. Після прийому Руднєва суперник Даірбек Каряєв із Киргизстану здався, а Волошинов за допомогою кидка на чотири бали й повного утримання набрав необхідну перевагу у вісім пунктів - 8:0.

На жаль, не вдалося подовжити "золотий" шлях ще одному чемпіону Європи-2018 Олександру Воропаєву (до 57 кг, Одеська область). Він у рівному поєдинку поступився росіянину Олександру Нестерову і в результаті завоював "срібло".

"Срібним" став ще один фінал - у змаганнях серед жінок. Чемпіонка світу-2017 Анастасія Шевченко (до 60 кг, Харківська область) у Бухаресті стала другою.

"Бронза" - на рахунку досвідченої Наталії Смаль (до 72 кг, Івано-Франківська область).

Чемпіонат світу з самбо у Бухаресті триватиме до неділі, 11 листопада.