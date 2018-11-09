Українець Чумак завоював срібло чемпіонату світу з важкої атлетики

Наш спортсмен вдало виступив у ваговій категорії до 102 кг, завоювавши для збірної України першу медаль.

Дмитро Чумак став срібним призером у ваговій категорії до 102 кг, завоювавши для України перші медалі на чемпіонаті світу з важкої атлетики, який проходить в Ашхабаді (Туркменія).

У ваговій категорії до 102 кг український боксер - бронзовий призер ЧС-2015 - вважався одним з фаворитів, повідомляє iSport.

У першій вправі - ривку Чумак зафіксував вагу 176 кг і посів третє місце. У поштовху українець підняв 217 кг і взяв срібло. Чумак міг в останній спробі взяти 221 кг і претендувати на титул, але вага не підкорився

В сумі Дмитро Чумак набрав 393 кг і завоював велику срібну медаль. А чемпіоном світу став іранець Алі Хашемі - сума 396 кг.

Ймовірно, що для України медаль Чумака залишиться єдиною на цьому ЧС.

У найсильніших групах А від України виступали три спортсмени – окрім Чумака в категорії до 102 кг виступав Костянтин Рева, який з сумою 373 кг став шостим у своїй категорії. Також шосте місце в категорії до 81 кг з сумою 223 кг посіла Ірина Деха.