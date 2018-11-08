Сестри Музичук вийшли до 1/8 фіналу чемпіонату світу з шахів

Анна і Марія подолали друге коло змагань.

У Ханти-Мансійську (Росія) триває чемпіонат світу-2018 з шахів, де другий раунд змагань подолали українські сестри Ганна та Марія Музичук.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Ганна свій матч 1/16 фіналу виграла в основний час у Анастасії Боднарук з Росії, перемігши у двох партіях - і білими, і чорними фігурами - 2:0.

У свою чергу, Марія раніше програла першу партію Катерині Аталік з Туреччини, але зуміла напередодні виграти другу - 1:1. Сьогодні на тай-брейку третя партія завершилася внічию, а в четвертій українка була сильнішою - 2,5:1,5 очка.

Раніше з боротьби на ЧС-2018 в першому колі вибули Інна Гапоненко та Наталія Жукова, а напередодні свій матч другого кола програла Ганна Ушеніна.

У боротьбі за вихід в чвертьфінал Марія Музичук зустрінеться з іранкою Мобіной Алінасаб, а Ганна Музичук в свою чергу буде протистояти Антуанеті Стефановій з Болгарії.

Партії пройдуть 9-11 листопада.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з шахів проходить у Ханти-Мансійську (Росія) з 1 по 25 листопада.